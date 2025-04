Presenta una denúncia i la Guàrdia Civil s'hi nega: «Parla en castellà o no t'ajudarem»

Nou cas de discriminació lingüística per parla català, en aquest cas a les Illes Balears. Segons recull l'Ara Balears, un jove va rebre en fins a dues ocasions la negativa de la Guàrdia Civil a atendre una denúncia per fer-ho en català. La víctima ha presentat una denúncia davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i la Direcció General de Consum.

Els fets van succeir a Búger (Mallorca) durant una festa de la qual el jove va ser expulsat. Si bé ell va admetre que la decisió era correcta i es disposava a fer-ho a voluntat pròpia, el personal de seguretat va agafar-lo de males maneres mentre ell intentava dialogar i rebia com a resposta "a mi parla'm en castellà".

Davant la situació, el jove va dirigir-se als dos agents de la Guàrdia Civil que vigilaven la festa. Ara bé, es va trobar que els agents no volien recollir la denúncia: "Em van dir que no recollirien cap denúncia en català, ja que no l'entenien i que no em podien ajudar si no canviava de llengua", assegura el jove, i que van dir-li que anés cap al quarter si volia tramitar aquesta queixa.

Però, oh, sorpresa. Es va posar en contacte amb el quarter de la Guàrdia Civil a Inca i es va trobar amb una resposta similar. La persona que va aixecar el telèfon va dir-li que "no hi havia ningú disponible" que entengués català per tramitar la denúncia i, per tant, que havia de canviar al castellà si volia fer-ho. Tots els protagonistes de la història, tant el personal de seguretat com els agents de la Guàrdia Civil, es van negar a identificar-se.