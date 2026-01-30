Prorrogada la gratuïtat dels peatges troncals de la C-32 cap al sud per l’afectació a l’AP-7

El Govern mantindrà la gratuïtat dels peatges troncals de la C-32 a Vallcarca i Cubelles en direcció sud a partir de les 00.00 hores d’aquest dissabte per facilitar una alternativa de mobilitat al tall de l’AP-7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès, derivat de les obres de reparació a l’autopista després del despreniment d’un mur sobre la línia R4 a Gelida. La resta de barreres de la C-32 recuperaran el funcionament ordinari aquest dissabte. Així, els peatges de Cubelles accés, Calafell accés, Cubelles troncal direcció nord i Vallcarca direcció nord tornaran a cobrar amb normalitat.\r\n