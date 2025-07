Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 19 i 20 de juliol

La setmana ha passat volant i ha arribat el cap de setmana. Estiguis a la part que estiguis de Catalunya, et deixem a continuació diverses opcions, per a tots els gustos i totes les edats. Les festes majors a tot el país continuen i, a la capital, arriba la gran festa del Pride.

Pregó, concerts i desfilada al Pride de Barcelona

La festa del col·lectiu LGTBIQ+ torna als carrers de Barcelona per a reivindicar-se més que mai. Des del dijous fins al dissabte, la plaça Universitat i el passeig Lluís Companys aplegaran concerts d'artistes com Fades, Jimena Amarillo, Belén Aguilera, Samantha Hudson, Chanel o Maria Hein, entre d'altres. A més, el pregó d'enguany anirà a càrrec d'Àngel Llàcer i serà aquest dijous a la mateixa plaça Universitat. Pel que fa a la gran desfilada, aquesta serà el dissabte i hi participaran unes seixanta carrosses. Podeu consultar la programació dels concerts sencera aquí.

Festa Major del Poble-Sec

I el divendres arrenca la Festa Major del Poble-Sec. El barri de Barcelona ofereix una gran oferta d'activitats, com ara música, cercaviles, activitats infantils i correfoc. Entre d'altres, aquest divendres hi haurà el pregó, a càrrec dels Gegants i els Diables del Poble-sec; i el dissabte la ballada de sardanes, a la plaça d’Ovidi Montllor. Si voleu conèixer tots els detalls del programa de les festes, entreu aquí.

Festival Grec

El Teatre Grec de Montjuïc programa cada estiu tot un seguit d'espectacles de música, teatre i dansa. Aquest cap de setmana, pots anar a veure Los dos hidalgos de Verona, una obra escrita per William Shakespeare i produïda de la mà de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Si ets amant del teatre, no et quedis sense la teva entrada!

Festival Nits de Cinema Oriental de Vic

Des d'aquest dimarts i fins al 20 de juliol, a Osona se celebra la 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. Es tracta d'un certamen de cinema asiàtic amb grans produccions d'esperit popular i petites joies d'autor provinent d'una desena de països. Aquí us deixem tota la programació.

Festa del Renaixement a Tortosa

L'algaravia i la gresca tornen a la Tortosa del segle XVI amb la 28a edició de la Festa del Renaixement. Es tracta d'una cita destacada de caràcter lúdic i cultural. Des de dijous fins al diumenge, hi haurà 21 espectacles en espais fixos i 32 més en espais d’actuació simultanis. Alguns són gratuïts i d'altres de pagament. Pots consultar tots els espectacles aquí.

Festa del Tomàquet a Manresa

Si estàs per Manresa, has de saber que aquest dissabte arrenca la Festa del Tomàquet. L'inici serà ben especial: el pas d'un ramat de 120 cabres en plena transhumància. El propòsit de la festivitat és posar en valor l'horta bagenca, el producte de proximitat i la feina de la pagesia amb una vintena d'activitats. Si vols saber-ne tots els detalls, els trobaràs aquí.