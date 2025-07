Lentitud política. El govern espanyol preveu que les 15 mesures anunciades per a fer front a la corrupció "estiguin aprovades o en tràmit" en un any. Així ho ha assegurat aquest dijous el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en un acte a la Casa Seat de Barcelona, des d'on ha afirmat que l'executiu "ja està treballant" per implementar el pla anunciat arran del 'cas Cerdán'.

Bolaños ha dit que és el pla "més ambiciós de la història de la democràcia" i que el que toca és "implementar-lo". Preguntat per la decisió del Tribunal Suprem (TS) de rebutjar la petició d'investigar-lo el 'cas Begoña', Bolaños ha celebrat la "claredat" de l'Alt Tribunal i ha atribuït les acusacions a la "persecució evident" a Sánchez i al seu entorn per part de la ultradreta.

D'altra banda, Bolaños, s'ha mostrat confiat a poder aprovar la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) "després de l'estiu". Així ho ha expressat en el marc d'un debat organitzat pel Periódico. Bolaños ha dit que estan treballant la reforma amb els grups parlamentaris i que la seva voluntat és poder-la aprovar a partir de setembre.

Així, també s'ha compromès a mantenir les quatre unitats judicials de reforç per als jutjats penals de Barcelona "tot el temps que sigui necessari". El Consell General del Poder Judicial (CGPG) va aprovar aquestes unitats per a un període de sis mesos, però Bolaños ha anunciat que es prorrogaran.