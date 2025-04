Què passarà amb totes les cites mèdiques perdudes aquest dilluns?

Els hospitals catalans han recuperat "quasi en la seva totalitat" l'energia elèctrica i els grans ja funcionen amb el 100% de l'energia, segons ha informat aquest dimarts el Departament de Salut. Tots ells han funcionat amb autonomia gràcies als seus grups electrògens i han pogut fer les intervencions quirúrgiques urgents o no reprogramables. Salut ha assegurat que l'autonomia energètica dels hospitals està "totalment garantida" amb el subministrament de gasoil de forma prioritària per part del Govern.

Pel que fa a l'atenció primària, aquest dilluns es van enviar 68.274 missatges informant de la desprogramació de visites, que es reprogramaran tan aviat com sigui possible, en els propers dies, així com les cirurgies no urgents. Durant l'apagada, els CAP van desenvolupar la seva activitat "en la mesura que va ser possible".

Els comitès de crisi del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut, del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), de les regions sanitàries i de tots els hospitals del sistema que es van constituir aquest dilluns per prioritzar l'atenció dels pacients a tot el territori cotinuen actius, ja que es segueix mantenint la "màxima alerta" en el sistema de salut fins que no es desactivi l'emergència a Catalunya.