Què va significar la vaga de la Canadenca?

Gràcies a la vaga de la Canadenca, els treballadors van poder aconseguir la jornada laboral de 8 hores el 1919. Tot va començar quan l'empresa Riegos y Fuerza del Ebro (filial de La Canadenca) va empitjorar les condicions de treball dels seus treballadors. A partir d'aquí, es va desencadenar una vaga que va començar a Camarasa, es va estendre a Lleida i, finalment, va arribar a Barcelona. El Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT va aconseguir mobilitzar milers d'obrers per tal d'aconseguir els seus interessos. Un factor clau del seu èxit va ser que l'any anterior, el 1918, els sindicats es van unir per indústria i no per ofici. D'aquesta manera, en tenir sindicats tan fraccionats, el gruix de suport va ser molt més gran i va permetre fer un moviment amb més força i solidaritat.