Reclamen la llibertat d'Enric Duran, el «Robin dels bancs», empresonat a França

La mare i el grup de suport a Enric Duran, activista conegut com a "Robin dels bancs", ha demanat aquest dimecres a la Comissió Europea que reclami a França la seva excarceració. Duran està en presó preventiva des del juny passat per un delicte de blanqueig de capital, en haver participat en un intercanvi de moneda entre euros i criptomonedes amb un home que hauria aconseguit els diners de forma fraudulenta. Duran, que va marxar de Catalunya l'any 2008, just quan començava un judici penal contra ell, va ser arrestat per les autoritats franceses el juny passat.