Rècord de turistes estrangers en un trimestre a Catalunya: 3,5 milions

Catalunya va acabar el primer trimestre d’enguany amb 3.583.660 turistes estrangers, la primera vegada que arriba aquesta xifra en la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb registres des d’octubre de 2015. Es tracta, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur), d'un 6,39% més respecte al mateix període del 2024. Un rècord de visitants que s’explica pel millor mes de març que recull l’organisme, amb 1.370.270, un 1,04% interanual més, igual que es va donar al febrer. Per la seva part, al gener es va superar per primera vegada el milió de persones en un primer mes de l’any. Cada turista va gastar de mitjana 220 euros cada dia al març, quan un any enrere eren 206.