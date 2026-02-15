15 de febrer de 2026

Reobre l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant, que estava tallada en sentit nord per un camió bolcat

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 17:37

L'AP-7 ha reobert al trànsit aquest diumenge a la tarda després d'estar tallada en sentit nord a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) per un camió que va bolcar per la ventada. L'accident es va produir divendres al quilòmetre 283 de l'autopista i va obligar a fer desviaments per la sortida 297 per agafar l'N-340. Tot i el restabliment de la circulació, hi ha uns tres quilòmetres de retencions a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El fort vent de mestral que encara ha bufat aquest diumenge a la zona ha complicat la retirada del vehicle, que no s'ha fet fins a la tarda. 

