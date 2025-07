Retards que poden superar la mitja hora a l'R4 per obres entre Vilafranca del Penedès i Martorell Central

Els trens de l'R4 acumulen retards que poden superar la mitja hora per les obres d'infraestructura que s'estan fent entre Vilafranca del Penedès i Martorell Central. Les actuacions afecten el servei del 30 de juny al 23 de novembre, període durant el qual es manté un tren per hora amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders i s'han programat reforços per carretera.