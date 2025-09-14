Retencions a l'AP-7 per un accident de múltiples vehicles

Un accident de diversos vehicles a l'AP-7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud ha fet tallar dos carrils i generar fortes cues. Les autoritats pertinents ja han actuat i a les 14 hores ja no es troba cap carril tallat. El que sí que es manté són unes retencions que superen els 6 kilòmetres.
La retenció d'avui se suma a la que es va viure ahir per la bolcada d'un vehicle en la mateixa carretera i sentit. Concretament, ho fa fer a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona va generar circulació amb retencions d'almenys un quilòmetre i mig de cua. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 140. També estan havent-hi retencions de 6 kilòmetres a l'A-2 a Abrera a causa de la pluja i del tall de l'enllaç amb l'AP-7 sentit Barcelona.
A més, amb les fortes pluges d'ahir a la tarda, un bassal d'aigua a la C-58 a Terrassa, en sentit Manresa, va obligar a reduir un carril. I tres carreteres de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat van quedar tallades. Es tracta de la B-112 a Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc i Monistrol de Montserrat; i la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol. Altres vies afectades van ser la GI-552 a Riells i Viabrea, i la B-124 a Sant Llorenç Savall.
Va ser un dia de rècord
Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en les darreres hores i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i punts de les comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar, al Berguedà, amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014.
L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit, al Baix Penedès, del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).