Rodalies recupera aquest dimarts l'R8 entre Rubí i Martorell

Rodalies recuperarà aquest dimarts la circulació de la línia R8 entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia les últimes setmanes, després que Adif hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6.23 h i a les 6.32 h des de Martorell i Granollers, respectivament, i circularan cada hora.\r\n\r\nD'aquesta manera, segons fonts de Renfe consultades per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la circulació de trens es reprendrà dins del túnel per doble via, hi haurà més circulació i, a partir de dimarts, s'actualitzen els horaris. Les tasques de manteniment d'Adif en horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i darrers trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, Adif preveu normalitzar la circulació tant en ample convencional com en ample estàndard d’acord amb la planificació que estableixi cadascun dels operadors ferroviaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí serà la nova xarxa de Rodalies i Regionals: noves línies, perllongacions i millors freqüències Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n