Rodalies recupera tot el servei després de l'apagada... i ja registra la primera avaria

El servei de Rodalies ha quedat pràcticament restablert aquest dimecres després de l'apagada de dilluns. Totes les línies funcionen amb normalitat a excepció de l'R3, on a l'inici del servei s'havia restablert el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll, mentre que entre Ripoll i Puigcerdà hi havia servei d'autobusos. Tot i això, a les 7.20 hores una avaria de telecomandament ha obligat a tallar el servei entre Vic i Ripoll. Així, l'R3 funciona entre Vic i l'Hospitalet de Llobregat i entre Ripoll i Puigcerdà, mentre que entre Vic i Ripoll s'està gestionant servei alternatiu per carretera. D'altra banda, a l'R4, tot i que s'ha restablert el servei, hi ha una avaria de senyalització que afecta serveis amb origen o destinació Sant Vicenç.