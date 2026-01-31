Sancionen un guàrdia civil per emborratxar-se a la Moncloa i ensenyar el cul a l'escorta de Sánchez

El Tribunal Suprem ha confirmat la sanció a un guàrdia civil que es va emborratxar durant el seu torn de feina en el gimnàs de personal de seguretat de Presidència del govern espanyol i un cop alcoholitzar va ensenyar el cul al cap dels escortes de Pedro Sánchez.
La sanció ha estat confirmada per la cinquena sala -coneguda com a Sala de lo Militar- del Tribunal Suprem. La sanció suposa la "pèrdua de vint dies de feiners amb suspensió de funcions". Els fets van ocórrer l'1 d'abril de 2022 i se li va obrir un expedient disciplinari.
De les cerveses als combinats de ginebra i cola
Segons explica EFE, el guàrdia civil va iniciar el seu torn de treball després d'haver begut un parell de cerveses i diverses tapes a la cafeteria. Aquell dia era l'encarregat de vigilar el gimnàs on va el personal de seguretat de presidència del govern espanyol. A les 15 hores una brigada va arribar amb una botella de ginebra a una de les sales i el guàrdia civil va permetre que accedissin i tots plegats es van posar a prendre ginebra amb cola.
Quatre hores més tard, van arribar a la sala un subinspector de policia i el cap dels escortes de Pedro Sánchez i van trobar-se al guàrdia civil amb "símptomes d'haver consumit en excés begudes alcohòliques". En aquell aleshores, el guàrdia civil es va abaixar els pantalons i els va ensenyar el cul "a la vegada que ballava i es posava a la gatzoneta".
"Conducta indigna d'un guàrdia civil"
Aquesta és la narració dels fets que consta en la sentència dictada pel tribunal militar central. Així doncs, el recurs que va interposar el guàrdia civil acusat ha quedat refusat. El Suprem assenyala que es desestima el recurs i que en cap moment es va vulnerar la presumpció d'innocència. Una innocència que ha quedat abatuda gràcies a les declaracions testimonials de diferents persones que expliquen que "feia olor d'alcohol, tenia la boca pastosa, deia frases incoherents". La cinquena sala ha qualificat l'actuació de falta greu i d'una conducta "incorrecta i irrespectuosa", i "indigna d'un guàrdia civil".