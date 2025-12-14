Set afectats per un incendi en un habitatge a Santa Coloma de Gramenet

14 de desembre de 2025

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 18:55

Set persones han resultat afectades aquest diumenge al migdia per un incendi en un habitatge del carrer dels Pirineus de Santa Coloma de Gramenet , a la comarca del Barcelonès. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 12:59 hores, han explicat que han activat set dotacions i que el foc han cremat dues habitacions. Una paret de càrrega de l'immoble ha quedat afectada i s'ha hagut d'apuntalar.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès set persones, sis de les quals han rebut l'alta in situ mentre que la setena l'han traslladada a l'Hospital Esperit Sant de la ciutat en estat lleu. El SEM ha mobilitzat cinc unitats a més d'un equip conjunt amb els Bombers.

