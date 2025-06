Tallada la circulació de l'alta velocitat a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat per un incendi a tocar de les vies

La circulació de l'alta velocitat està interrompuda a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat per un incendi de vegetació al marge del riu Llobregat a tocar de les vies. Els Bombers han demanat el tall per treballar amb més seguretat. Hi treballen amb vuit dotacions terrestres i un helicòpter. L'avís és de les 12:54 hores. Estan afectats els trens de la línia Barcelona-Madrid i els que després pugen cap a Girona també poden veure's afectats.