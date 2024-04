El temps d'aquest dilluns: pluja i fred a les portes de Sant Jordi

Comença la setmana de Sant Jordi i ho farà amb un nou canvi de temps que portarà més inestabilitat amb pluges, fred i vent. Després d'un cap de setmana de treva metereològica, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu precipitacions disperses al litoral i prelitoral i una baixada generalitzada de les temperatures arreu i posa en perill la diada del llibre i la rosa que es preveu passada per aigua.

L'estabilitat dels últims dies la deixem enrere i aquest dilluns cal tornar agafar l'abric d'hivern i el paraigua. El vent també serà notable, sobretot al nord on hi ha un avís per tramuntana. També s'ha activat un perill per intensitat de pluja a onze comarques. Segons han informat, el perill ve generat per la possibilitat de grans xàfecs en poca estona, podent-se acumular fins a 20 mm en 30 minuts. L'avís està actiu durant la matinada i matí de demà, entre les 2 de la matinada i les dues del migdia.

Pel que fa a les temperatures a les quatre capitals del país, el Meteocat indica que la baixada serà generalitzada. A Barcelona ciutat es registraran 13 graus durant la primera meitat del dia, que arribaran fins als 16 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins a un grau a primera hora, que s'enfilaran als 18 a la tarda. A Lleida, la mínima serà de sis graus a primera hora i 19 després de dinar, mentre que a Tarragona, el mercuri anirà des dels onze als 15 graus matinals fins als 19.