Torna el caos al tren: retards de 45 minuts a Rodalies i un AVE aturat

Rodalies torna a la normalitat després de l'apagada elèctrica. Els trens de les línies R2, R14, R15, R16, R17 i RT2 acumulen retards de fins a 45 minuts de mitjana per congestió ferroviària a l’estació de França.

N'han informat fonts de Renfe que han explicat que s'han acumulat molts combois en aquesta instal·lació i que hi ha retencions per agafar la via principal. Així, han indicat que els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a causa d'aquesta incidència.

📢#ATENCIÓ!



🚊R2, R2 Nord, R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2

Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut amb 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació d'Estació de França. — Rodalies Catalunya (@rodalies) April 30, 2025

Per altra banda, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en situació de prealerta per un tren d'alta velocitat aturat a Montcada per manca de potència. Ha informat que el comboi retrocedirà fins a l’estació de la Sagrera perquè els viatgers puguin baixar i fer un transbordament a un altre tren.