Treballadors del 112 protesten davant d'Interior per reclamar la internalització del servei

Treballadors del 112 han protestat aquest dimecres a les portes del Departament d'Interior per reclamar la internalització del servei. Ho han fet els operadors tant del 112 de Reus com els que treballen al centre de la Zona Franca i han fet visibles les queixes amb pancartes amb els missatges de "Salvar vides no és un negoci" o "112 negligències". Com ja van fer en la darrera protesta feta a la tardor, han denunciat la privatització del servei –externalitzat a Serveo– i reclamat que la gestió sigui pública. Christian Díaz-Santos, representant de CCOO i membre del comitè de vaga a Barcelona, ha assegurat en una atenció a mitjans que el 112 és un servei "essencial" i, per contra, "funciona amb lògica de call center".\r\n