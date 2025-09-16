Tres carrers del barri de la Sagrada Família tindran el nom de dones oblidades

Tres dels carrers del barri de la Sagrada Família, al districte de l’Eixample, canviaran les seves plaques actuals per unes noves que sumen el nom de pila de les dones a què fan referència els carrers. L’Ajuntament de Barcelona detalla que aquest canvi “busca millorar la visibilitat de les tres dones que havien quedat amagades pel fet de ser-ho”.
El nom de les dones oblidades per la història són Francesca Simón, Matilde de Gaiolà i Paula Font, que durant fins ara només tenien els seus cognoms als tres passatges, per la qual cosa, no se sabia que eren dones.
L'Ajuntament defensa que el canvi de nom “reafirma la voluntat de tenir cura de l’espai públic, reconèixer i visibilitzar figures femenines que donen nom als nostres carrers” i “forma part del compromís del districte per valorar la toponímia femenina i facilitar la identificació dels espais per a veïns i visitants”.
Els carrers que han canviat de nom
El primer dels carrers que ha canviat de nom ha estat el passatge de Simó, que ara s'anomenarà passatge de Francesca Simon, propietària des del 1867 dels terrenys de l’heretat Torre Vermella. És el carrer situat entre Marina, Sardenya, Rosselló i Provença.
El segon és el passatge de Font, que ara es dirà passatge de Paula Font, que va nàixer a Barcelona el 1789 i va morir el 1870 i era propietària d’una finca situada al joc de la rutlla. El passatge està situat entre els carrers de Marina, Sardenya, Mallorca i València.
L'últim carrer que ha canviat el seu nom és el passatge de Gaiolà, que ara s’anomenarà passatge de Matilde de Gaiolà. Està situat entre els carrers de Nàpols, Sicília, Mallorca i València i fa homenatge a qui va ser la propietària de part dels terrenys des de l’any 1862, fins al 1873.