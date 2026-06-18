Tres incendis agrícoles cremen 23 hectàrees a Ponent

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous en nou incendis de diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, cinc dels quals han començat a cremar avui. Del total, n'hi ha cinc de controlats -un a Sanaüja, un a Cervià de les Garrigues, un a Ponts, un a Arbeca i un a Agramunt- i quatre d'estabilitzats -a Talavera, l'Albi, Cervera i Alfarràs-. Pel que fa als tres focs que han afectat avui la demarcació de Ponent, les dades provisionals d'Agents Rurals assenyalen que han afectat una superfície aproximada de 23 hectàrees. Concretament, l'incendi a l'Albi -que ha obligat a interrompre una estona l'alta velocitat- ha cremat 12 ha; el d'Alfarràs, 4; i, el d'Arbeca, 7,5.\r\n