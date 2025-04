Troben part d'un vaixell de fa cinc segles en unes obres a Barcelona

Les restes d'un vaixell d'entre els segles XV i XVI s'ha trobat durant les obres de construcció d'un futur aparcament de BSM al solar de l'antic Mercat del Peix de Barcelona, a la Ciutat del Coneixement. L'equip d'arqueòlegs i restauradors de l'empresa Arquèolegs.cat, que l'ha batejat com a Ciutadella I, han fet la troballa durant la fase final de l'excavació, a 5,65 metres per sota el nivell del mar.

Concretament, s'ha trobat part de l'estructura de l'embarcació, de deu metres de llargada i més de tres metres d'ample. El director de l'excavació, Santi Palacios, ha assegurat que es tracta d'un fet "excepcional", amb un sol precedent a la ciutat, el Barceloneta I, descobert el 2008. El procés d'extracció i restauració podria allargar-se quatre anys.

La troballa va fer-se a mitjans d'abril en el marc d'una intervenció arqueològica iniciada el març del 2023. Es tracta d'un vaixell naufragat o abandonat i cobert per sediments. Les restes són una estructura formada per una trentena de quadernes -l'esquelet lateral- i almenys set andanes del folre, les taules de fusta que cobreixen l'exterior del buc. També es conserven dos palmellars, peces longitudinals fixades amb claus de ferro.

Aquest sistema de construcció era freqüent a la Mediterrània medieval. En els pròxims mesos es realitzaran més estudis per determinar amb més exactitud la data de l'embarcació i conèixer-ne la procedència. L'equip encara no ha finalitzat l'excavació del solar, d'uns 7.000 metres quadrats. Queda al voltant del 10-15% de l'espai, on no descarten trobar altres restes. En aquella època, la zona on s'ha localitzat estava coberta pel mar.

La restauradora Delia Eguiluz ha assenyalat que l'estat de conservació és molt fràgil i s'està en un "moment molt delicat". Segons detalla, estan acabant de fer la neteja inicial de l'embarcació per a després poder fer l'extracció, que s'haurà de fer "peça a peça", per a després traslladar-les a un dipòsit d'aigua, on es farà la consolidació final de les fustes. "Es treu peça a peça, amb molta cura; es fa una neteja de cada fragment de les fustes i després es col·locarà en una piscina", explica Eguiluz.

El precedent del Barceloneta I

El Ciutadella I és el segon vaixell que es troba en condicions similars al litoral de Barcelona, després del descobriment del Barceloneta I el 2008 durant unes excavacions a prop de l'estació de França. Datades del segle XV, es tracta de les restes vaixell d'origen cantàbric -probablement basc-, que van ser restaurades durant més de sis anys i que en aquests moments s'exposen al Museu d'Història de Barcelona.

Segons l'equip arqueòleg, la nova troballa complementa el coneixement que es tenia fins ara i "ofereix una visió més completa de la diversitat i la complexitat de l'activitat marítima medieval a Barcelona, i consolidant la ciutat com a punt neuràlgic de les rutes comercials de l'època".