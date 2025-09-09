Un camió d’escombraries queda atrapat en un forat de la via Laietana

Un camió de les escombraries de BCNeta que circulava per la via Laietana aquest dimarts ha quedat atrapat en un forat de la vorera del paviment del carrer que, s'ha de recordar, es va asfaltar i pavimentar fa poc per la inauguració de la nova Via Laietana al juny. El camió s'ha quedat encaixat perquè una de les rodes posteriors ha entrat en el forat, de dimensions considerables, que estava tapat amb una planxa.
Quan el camió ha passat per damunt la planxa, aquesta ha cedit i la roda ha caigut dins deixant el camió immobilitzat al lloc. Aquest imprevist ha passat a l’altura de la plaça de l’Àngel i ha obligat a tallar totalment el trànsit de la via Laietana en tots dos sentits.
Per traure el camió del forat ha hagut d'arribar una grua dels Bombers que, finalment, han pogut moure el vehicle. En l’operació també hi han participat efectius de la Guàrdia Urbana i diversos treballadors de la neteja.
La inauguració de Via Laietana
La nova Via Laietana es va inaugurar aquest juny amb una festa ciutadana. Les obres, que van durar més de tres anys, han suposat una inversió de 38 milions d'euros. La nova Via Laietana té un carril bici segregat en el sentit de pujada i, en el mateix sentit, el carril per a vehicles quedarà restringit i només hi podrà circular transport públic, veïns, taxis i transportistes.
La detecció d'irregularitats es durà a terme amb la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. Per altra banda, pel que fa a les voreres, s'han ampliat fins a quatre metres i els carrils per als vehicles ha disminuït de cinc tres: dos de baixada i un de pujada.