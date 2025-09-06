Un equip científic català treballa en un medicament per cremar greix sense canviar la dieta

Un grup de científics catalans treballa en un medicament per cremar greix corporal sense necessitat de moure's del sofà a través d'una proteïna natural. El projecte, codirigit per Antonio Zorzano i Manuela Sánchez-Feutrie de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), es troba en fase molt inicial, però les proves fetes fins ara en animals, han donat molt bons resultats.
L'estudi, publicat a la revista Nature Communications, revela que la Neuritina 1, una proteïna vinculada al sistema nerviós, també es produeix en el teixit adipós marró i fa que es consumeixi més energia, és a dir, crema el greix del cos sense afectar a la dieta. Així, la Neuritina 1 ajuda a protegir contra l’obesitat i altres malalties metabòliques.
“La troballa suggereix que aquesta proteïna podria tenir un gran valor terapèutic per tractar l’obesitat i les seves comorbiditats, com la diabetis tipus 2 o el fetge gras, mitjançant un mecanisme completament diferent dels actuals”, destaca la doctora Sánchez-Feutrie en un comunicat de l'IRB Barcelona.
Prova i assaig
D'altres sistemes similars, com l'Ozempic, actuen bloquejant la gana, però la diferència d'aquesta troballa és que, precisament, ajuda a cremar greix sense canviar la conducta alimentària. El grup de científics catalans han fet proves en animals, a qui els han punxat per via intravenosa Neuritina, per descobrir que, efectivament, gasten més energia sense menejar-se.
L'equip assegura que, de moment, no han estudiat si hi ha efectes secundaris, tot i que preveuen que seran poc probables. De moment, el projecte està en una fase molt inicial i encara podrien passar anys fins que el puguin fer servir humans.