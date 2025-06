Un fenomen inèdit a la galàxia: neix un planeta gegant a partir d'una estrella diminuta

Descobriment pràcticament inèdit a la galàxia. Un equip internacional de científics ha identificat un planeta gegant que ha nascut al voltant d'una estrella diminuta. És el cas del TOI-6894 un planeta gegant que està a la vora d'una nana vermella amb només un 20% de la massa del Sol. La troballa s'ha publicat a la revista Nature Astronomy

Això ha deixat els científics desconcertats perquè va en contra del procés habitual de naixement dels planetes. Aquest procés depèn en gran manera de la massa de l'estrella: com més petita és l'estrella, menys material té disponible per formar cossos de grans dimensions. Els planetes nexien a partir del material que envolta les estrelles joves, si la pols i el gas d'aquest disc s'agrupen i arriben a prou massa, poden donar lloc a planetes gegants.

"El que és singular és que, segons les teories actuals, estrelles tan petites no haurien de tenir planetes tan grans, perquè no tindrien prou material al seu voltant per formar-los", confirma Francisco J. Pozuelos , investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) que participa en l'estudi.

El TOI-6994 és un planeta gasós, es troba a 241 anys llum de la Terra i la seva mida és lleugerament superior al de Saturn. Concretament, és 9,6 vegades el diàmetre de la Terra. El nom del planeta ve a partir del de l'estrella, que s'ha convertit en la de menor massa en què s'ha descobert un planeta gegant fins ara, i només té un 60% de la mida de la següent estrella més petita a albergar un planeta d'aquesta mena.