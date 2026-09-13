Un home ha resultat ferit per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest dissabte al vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets han passat cap a les 21.15 hores al carrer de la Llacuna, segons ha avançat Betevé i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN.
Els agents han rebut l'avís i, en arribar al punt, han localitzat una persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i, poc després, un segon individu per un delicte d'amenaces. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
Dos menors ferits amb arma blanca al Carmel
També aquest dissabte de matinada, dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons ha avançat Metrópoli Abierta i han confirmat fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a dos quarts de dues de la matinada que alertava d'un jove ferit.
En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i, molt a prop, n'han trobat un altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès els dos menors i els ha traslladat a un centre hospitalari, sense que les seves vides corrin perill. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, determinar la possible vinculació entre les dues agressions i detenir els autors.