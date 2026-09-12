Mor una dona en un xoc frontal entre dos turismes a la BV-2005 a Torrelles de Llobregat

Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV-2005 a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.07 hores, per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via.\r\n\r\nPer causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i a conseqüència de l'accident ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides quatre persones, una de greu i tres de lleus. Arran del sinistre, s'han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nDes de principi d’any 94 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit. 37 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 6 ciclistes, 4 conductors de tractor i 1 de patinet.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCau un grup criminal relacionat amb més de 70 assalts en empreses dels Països Catalans ACN\r\n\r\n