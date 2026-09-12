Cau un grup criminal relacionat amb més de 70 assalts en empreses dels Països Catalans

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l’Aragó i el País Valencià. L’operatiu conjunt, dut a terme l’1 de setembre, es va saldar amb la detenció de quatre persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat número 1 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Montsó, a Osca.
Els arrestats, d’entre 25 i 53 anys, haurien comès els robatoris amb força entre l’octubre del 2025 i el juliol passat. Els assalts es van produir en empreses de diverses localitats de les demarcacions de Lleida —13 casos—, Barcelona —23—, Girona —6— i Tarragona —11—, així com a Osca —9—, Saragossa —7— i Castelló —2—. Entre el material sostret hi ha telèfons mòbils, ordinadors i tauletes. La investigació també relaciona els quatre detinguts amb quatre delictes de falsedat documental.
Un grup amb una elevada mobilitat
El grup criminal es caracteritzava per una gran mobilitat geogràfica i una "elevada reiteració delictiva" que va obligar a la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i la Guàrdia Civil a constituir un equip conjunt per identificar els presumptes responsables i determinar-ne el grau de participació en els robatoris. Segons els investigadors, en cada acció hi intervenien habitualment entre tres i quatre persones. Dues o tres accedien a l’interior de les empreses durant la nit, després de forçar-ne les portes, mentre que una quarta persona vigilava l’exterior des d’un vehicle de lloguer contractat amb identitats falses.
Els implicats actuaven amb el rostre completament cobert per dificultar-ne la identificació i duien a terme el robatori de manera ràpida i precisa, fet que apuntaria a un coneixement previ dels accessos i dels punts vulnerables dels establiments. A més, el grup comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer ràpidament el material informàtic sostret.