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Cau un grup criminal relacionat amb més de 70 assalts en empreses dels Països Catalans

Societat

Els presumptes autors haurien sostret material informàtic de les companyies per valor de prop de 700.000 euros

  • Cau un grup criminal relacionat amb més de 70 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de setembre de 2026 a les 14:43
Actualitzat el 12 de setembre de 2026 a les 14:44

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l’Aragó i el País Valencià. L’operatiu conjunt, dut a terme l’1 de setembre, es va saldar amb la detenció de quatre persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat número 1 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Montsó, a Osca.

Els arrestats, d’entre 25 i 53 anys, haurien comès els robatoris amb força entre l’octubre del 2025 i el juliol passat. Els assalts es van produir en empreses de diverses localitats de les demarcacions de Lleida —13 casos—, Barcelona —23—, Girona —6— i Tarragona —11—, així com a Osca —9—, Saragossa —7— i Castelló —2—. Entre el material sostret hi ha telèfons mòbils, ordinadors i tauletes. La investigació també relaciona els quatre detinguts amb quatre delictes de falsedat documental.

Un grup amb una elevada mobilitat

El grup criminal es caracteritzava per una gran mobilitat geogràfica i una "elevada reiteració delictiva" que va obligar a la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i la Guàrdia Civil a constituir un equip conjunt per identificar els presumptes responsables i determinar-ne el grau de participació en els robatoris. Segons els investigadors, en cada acció hi intervenien habitualment entre tres i quatre persones. Dues o tres accedien a l’interior de les empreses durant la nit, després de forçar-ne les portes, mentre que una quarta persona vigilava l’exterior des d’un vehicle de lloguer contractat amb identitats falses.

Els implicats actuaven amb el rostre completament cobert per dificultar-ne la identificació i duien a terme el robatori de manera ràpida i precisa, fet que apuntaria a un coneixement previ dels accessos i dels punts vulnerables dels establiments. A més, el grup comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer ràpidament el material informàtic sostret.

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