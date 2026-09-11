Extingit l'incendi de vegetació declarat aquest dijous a Montjuïc

Els Bombers han donat per extingit l'incendi declarat aquest dijous a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, segons han informat fonts municipals. Les flames han afectat 1,06 hectàrees. Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.\r\n\r\nEl foc es va originar cap al migdia a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i va pujar per una zona molt escarpada cap al castell. Les flames van obligar a confinar inicialment el perímetre del castell i els Jardins de l'Alcalde. Després van fer que la gent sortís ordenadament del castell i del telefèric i que ningú s'hi acostés. El foc va quedar controlat cap a les vuit del vespre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBoscos\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nAnatomia del foc a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n