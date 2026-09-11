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Extingit l'incendi de vegetació declarat aquest dijous a Montjuïc

Societat

  • Incendi cremant vegetació a Montjuïc -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 13:56
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 13:57

Els Bombers han donat per extingit l'incendi declarat aquest dijous a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, segons han informat fonts municipals. Les flames han afectat 1,06 hectàrees. Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

El foc es va originar cap al migdia a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i va pujar per una zona molt escarpada cap al castell. Les flames van obligar a confinar inicialment el perímetre del castell i els Jardins de l'Alcalde. Després van fer que la gent sortís ordenadament del castell i del telefèric i que ningú s'hi acostés. El foc va quedar controlat cap a les vuit del vespre.

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