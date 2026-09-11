Els sindicats de metges faran vaga indefinida a partir del 28 d'octubre

Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya (MC), que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que al conjunt de l'Estat. La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut aprovat pel Consell de Ministres.\r\n\r\nEl secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha afirmat que la vaga "té data d'inici, però no de final" i ha alertat que "afectarà tots els dies i tots els àmbits i servis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls metges convoquen una vaga indefinida a partir de l'octubre Marc Orts i Cussó\r\n\r\n