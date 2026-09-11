11 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Els sindicats de metges faran vaga indefinida a partir del 28 d'octubre

Societat

  • Imatge de la vaga de metges de dimecres 17 de juny -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 12:55
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 12:56

Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya (MC), que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que al conjunt de l'Estat. La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut aprovat pel Consell de Ministres.

El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha afirmat que la vaga "té data d'inici, però no de final" i ha alertat que "afectarà tots els dies i tots els àmbits i servis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades".

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar