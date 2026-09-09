Els metges convoquen una vaga indefinida a partir de l'octubre

Els metges també van a la vaga. El sindicat majoritari, Metges de Catalunya, i sis sindicats mèdics més d'arreu de l'Estat han convocat una aturada indefinida de facultatius a partir de l'octubre contra el projecte de reforma de l’Estatut Marc del personal dels serveis de salut aprovat al Consell de Ministres i ara en tramitació al Congrés.
Els sindicats denuncien que el nou text estatutari perpetua unes condicions laborals “injustes i discriminatòries”. A més de Metges de Catalunya, són Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Sindicato de Facultativos de Galicia Independentes (O’MEGA), Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA), Avanza Valencia, Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) i el Sindicato Médico de Navarra; i concretaran la data d'inici de les mobilitzacions "aviat".
Metges de Catalunya ha acordat així la convocatòria d'una vaga d'àmbit català que coincideixi en temps i forma amb l'estatal. En aquest sentit, el secretari general, Xavier Lleonart, ha responsabilitzat el Departament de Salut per la persistència de les mobilitzacions i ha exigit a la consellera Olga Pané que “s’assegui a negociar”.
La nova vaga posa encara més pressió al Govern pel malestar als serveis públics, l'endemà de la vaga de docents en ple inici de curs escolar. L'aturada va quedar una mica desinflada i, d'acord amb les xifres dels sindicats convocants, el seguiment va ser del 30%, mentre que el Departament d'Educació el rebaixa fins al 12,65%. Sigui com sigui, va impedir un inici de classes normal i va mobilitzar bona part del col·lectiu arreu del país, tallar carreteres i omplir els carrers de les principals ciutats de Catalunya.