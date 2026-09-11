El 54949, premi extraordinari de la Grossa de la Diada 2026

El 54949 s'ha endut el premi extraordinari de la Grossa de la Diada 2026, dotat amb dos milions d'euros. Coincidint amb l'Onze de Setembre, el sorteig s'ha celebrat aquest divendres a les 12.40 hores a la seu de Loteries de Catalunya, repartint milers d'euros entre els premiats.\r\n\r\nEl premi especial del dia és per al número 54949, un únic bitllet que s'emportarà 2.000.0000 euros. El segon premi, dotat amb 20.000 euros, ha anat al 47863 i el tercer, amb 10.000 euros de premi, al 52168. Per comprovar si el vostre número ha estat premiat, ho podeu fer en aquesta pàgina.\r\n\r\nD'altra banda, aquest dissabte començarà la comercialització de la Grossa de Cap d'Any, que tindrà un premi de 200.000 euros per bitllet de deu euros i, com és habitual, el sorteig se celebrarà el 31 de desembre. També demà es començarà a vendre la Grossa Especial Castanyada, amb un premi extraordinari de 500.000 euros per bitllet de cinc euros. En aquest cas, el sorteig és farà el 31 d'octubre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nÒmnium entoma el lideratge social per frenar Aliança Catalana Oriol March\r\n\r\n