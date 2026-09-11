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Tallada l'R1 entre Sant Pol i Calella per una incidència en els sistemes de senyalització

Societat

  • Trens aturats a l'estació de Sant Vicenç de Calders -

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Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 14:12

La circulació de l'R1 es troba tallada entre Sant Pol i Calella per una incidència que afecta els sistemes de senyalització. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet, segons han indicat a l'ACN fonts de la companyia.

D'altra banda, un nou robatori de cable afecta la circulació de l'R2 sud. En concret, aquesta línia circula amb una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, segons ha informat Renfe. Cap a les 13.30 hores Adif ha assegurat que la incidència havia quedat solucionada i que els tren anaven recuperant gradualment les freqüències de pas.

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