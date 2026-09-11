Tallada l'R1 entre Sant Pol i Calella per una incidència en els sistemes de senyalització

La circulació de l'R1 es troba tallada entre Sant Pol i Calella per una incidència que afecta els sistemes de senyalització. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet, segons han indicat a l'ACN fonts de la companyia.\r\n\r\nD'altra banda, un nou robatori de cable afecta la circulació de l'R2 sud. En concret, aquesta línia circula amb una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, segons ha informat Renfe. Cap a les 13.30 hores Adif ha assegurat que la incidència havia quedat solucionada i que els tren anaven recuperant gradualment les freqüències de pas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSense informació de l’operatiu de Rodalies per l’eclipsi un mes després Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n