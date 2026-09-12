Mor Carles Solà, exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit

L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys, segons ha confirmat aquest dissabte la UAB. Catedràtic d'enginyeria química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).
Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma -del 1994 al 2002- es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la Plaça Cívica i les columnes de la UAB.
Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010, uns anys després d'haver estat conseller d'Universitats, entre 2003 i 2006, durant el mandat de Pasqual Maragall.
L'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, ha expressat el seu condol i ha recordat a Solà com un mestre que va creure en ell i li va donar tot el suport quan va arribar a la universitat: "Mestre, llum, brúixola i company", ha escrit a xarxes.
Conseller d'Universitats en el primer tripartit de Maragall
En el terreny institucional, Solà va ser conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació en el Govern de Pasqual Maragall (2003-2006), un període en què va millorar finançament del sistema universitari i el model de centres de recerca de Catalunya. Va ser, a més, un dels impulsors de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i de la Xarxa Vives d'Universitats, com també el segon president de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles.
L'abril del 2006, va ser substituït per Manel Balcells en plena crisi del Govern tripartit i a dos mesos del referèndum del nou Estatut. Entre altres distincions, Carles Solà va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Southampton i va ser guardonat amb la Medalla d'Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid i amb la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats. L'any 2016, amb motiu de la seva jubilació com a acadèmic, la UAB va retre homenatge al professor Solà en un acte institucional al Rectorat.