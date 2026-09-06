Mor Rosa Maria Duran als 99 anys, figura destacada de l’exili català a Mèxic

La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l’exili a Mèxic, Duran va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva trajectòria i compromís amb la cultura catalana.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la seva mort en un missatge a X i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic". El Centre Nacional de les Arts de Mèxic també ha informat de la seva defunció.
Nascuda a Barcelona el 1927, Duran es va exiliar a França amb només 12 anys, després de la Guerra Civil. Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar posteriorment a Mèxic, on va completar la seva formació i es va establir.
Una vida marcada per l’exili
Duran va formar part de la comunitat catalana que es va establir a Mèxic després de la Guerra Civil i va mantenir durant tota la seva trajectòria el vincle amb la llengua i la cultura catalanes. La seva tasca com a professora i intèrpret va estar estretament relacionada amb aquesta voluntat de preservar la memòria de l’exili.
Illa també ha recordat que l’any passat va tenir l’oportunitat de conèixer-la i ha explicat que el va "colpir" la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva. La mort de Duran posa fi a una trajectòria vinculada durant dècades a la preservació de la memòria de l’exili català a Mèxic.