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Mor Rosa Maria Duran als 99 anys, figura destacada de l’exili català a Mèxic

Societat

La professora i intèrpret, distingida amb la Creu de Sant Jordi el 2022, va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua i la cultura catalanes

  • Rosa Maria Duran i Pelai Vilar, catalans exiliats a Mèxic durant la Guerra Civil -

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Publicat el 06 de setembre de 2026 a les 15:19

La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l’exili a Mèxic, Duran va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva trajectòria i compromís amb la cultura catalana.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la seva mort en un missatge a X i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic". El Centre Nacional de les Arts de Mèxic també ha informat de la seva defunció.

Nascuda a Barcelona el 1927, Duran es va exiliar a França amb només 12 anys, després de la Guerra Civil. Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar posteriorment a Mèxic, on va completar la seva formació i es va establir.

Una vida marcada per l’exili

Duran va formar part de la comunitat catalana que es va establir a Mèxic després de la Guerra Civil i va mantenir durant tota la seva trajectòria el vincle amb la llengua i la cultura catalanes. La seva tasca com a professora i intèrpret va estar estretament relacionada amb aquesta voluntat de preservar la memòria de l’exili.

Illa també ha recordat que l’any passat va tenir l’oportunitat de conèixer-la i ha explicat que el va "colpir" la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva. La mort de Duran posa fi a una trajectòria vinculada durant dècades a la preservació de la memòria de l’exili català a Mèxic.

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