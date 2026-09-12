Retards a l'R2 Sud i Regionals Sud per un robatori de cable a l'estació de França

Dissabte al matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, segons han informat Protecció Civil i Renfe. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació estació de França han de fer transbord als trens Regionals per continuar el seu trajecte.\r\n\r\nEn paral·lel, els combois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 sud.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSense informació de l’operatiu de Rodalies per l’eclipsi un mes després Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n