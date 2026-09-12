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Retards a l'R2 Sud i Regionals Sud per un robatori de cable a l'estació de França

Societat

  • Un tren de l'R2 Sud a Sant Vicenç de Calders -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de setembre de 2026 a les 11:55

Dissabte al matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, segons han informat Protecció Civil i Renfe. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació estació de França han de fer transbord als trens Regionals per continuar el seu trajecte.

En paral·lel, els combois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 sud.

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