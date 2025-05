Un home mata la filla de 13 anys i després se suïcida a Bilbao

Nou possible cas de violència vicària, en aquesta ocasió a Bilbao. Una menor de 13 anys ha mort a mans del seu pare, de 43 anys, que posteriorment s'ha suïcidat. Els fets han ocorregut en el domicili de la família al barri de Rekalde de la capital basca i l'Ertzaintza ha comunicat que la primera línia d'investigació és la violència vicària.

Els cadàvers de l'home i de la menor han estat localitzats a primera hora d'aquest divendres i encara s'investiguen les circumstàncies. De primeres, es coneix que tots dos cossos presentaven signes de violència, mentre que la mare de la menor ha resultat ferida i ha estat traslladada a un centre de salut amb lesions.

La policia municipal de Bilbao ha alertat l'Ertzaintza al voltant de les cinc de la matinada després de conèixer que una dona ferida havia estat rescatada del seu pis i necessitava ajuda. A l'habitatge s'estava produint un greu incident de violència de gènere i domèstica amb la seva parella i la filla de tots dos com a implicats.

Els agents municipals de la capital basca han auxiliat la dona i han entrat a l'habitatge on s'ha produït l'atac. En accedir-hi han comprovat que hi havia dues persones mortes, la nena i l'home. Tots dos presentaven signes de violència que haurien estat provocats per arma blanca. La dona ferida ha estat traslladada posteriorment a l'Hospital de Basurtu.

L'Ertzaintza s'ha fet càrrec de la investigació i es troba vigilant el lloc de l'incident. Ara, els departaments especialitzats han de fer una inspecció visual amb la voluntat de recollir totes les proves que ajudin a esclarir els fets.

Què és la violència vicària?

La violència masclista exercida contra les dones té moltes branques i tipologies. La violència vicària, ocorreguda aquest divendres a Bilbao, és una violència contra les dones que, per desgràcia, ha guanyat molt protagonisme en els últims temps. El dolor de la mare radica en la clara intenció de castigar, maltractar i exercir una violència per part de l'home a través de tercers, les filles.

La violència vicària és una expressió de violència i maltractament contra les dones per part de les seves parelles a través dels fills. La manipulació, el maltractament físic o fins i tot, l'assassinat contra els menors per fer mal a la dona.

Aquest concepte el va emprar per primer cop la psicòloga Sofia Vaccaro fa més d'una dècada, fent servir la paraula "vicari" en referència a la substitució d'una víctima per una altra amb la finalitat de fer mal a un tercer. La violència vicària no és exclusiva de la violència masclista, però és una de les pràctiques més utilitzades.