Un incendi crema part de la comissaria de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda ha cremat part de la comissaria de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana de Barcelona, segons ha avançat El Periódico. Les flames han començat cap a les quatre i segons les primeres investigacions han tingut l'origen en un quadre elèctric. El foc, que també ha afectat mobiliari urbà, s'ha pogut sufocar ràpidament i no hi ha hagut ferits en el succés. Mentre els Bombers de Barcelona han actuat en l'incendi i han ventilat el local, situat al carrer de les Tàpies, al Raval, s'ha desallotjat la comissaria.\r\n