Un incendi entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord, obliga a evacuar tres càmpings

Un incendi forestal declarat entre les localitats de Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, als Pirineus Orientals, avança amb força i manté en alerta els serveis d'emergència francesos. Les flames evolucionen molt a prop de tres càmpings situats a la vora del riu Tet, fet que n'ha obligat l'evacuació preventiva per garantir la seguretat dels seus ocupants. En les tasques d'extinció hi treballen uns 150 bombers, amb el suport de dos helicòpters bombarders d'aigua i d'un avió. Les fortes ratxes de vent estan dificultant considerablement les operacions i afavoreixen la ràpida propagació del foc, mentre les autoritats adverteixen que la situació continua sent molt canviant i podria evolucionar en les pròximes hores.\r\n\r\n\r\n🔥 #Feu de végétation en cours commune de Canet-en-Roussillon [Pyrénées-Orientales - 66]\r\n\r\n✈️ 1 Dash-8 est mobilisé\r\n🚁 1 HBE est mobilisé\r\nℹ️ L'incendie se situe entre Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon, à proximité de la D81.\r\n__\r\n\r\n📸 Lili Scheffel\r\n\r\n🚫Évitez le secteur… pic.twitter.com/EFbYWZncZS\r\n— Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 2, 2026\r\n