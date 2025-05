Un menor ferit per un tret de balí que va entrar per la finestra de casa seva a Barcelona

Un menor ha resultat ferit per un tret de balí que va entrar per la finestra de casa seva al carrer del Canigó, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Els fets, avançats per Betevé, van tenir lloc ahir dimecres 21 de maig a les 9 de la nit. Els Mossos han explicat que han obert una investigació relacionada amb l'incident, i han confirmat que hi ha una persona ferida per perdigó de plàstic o metàl·lic sense especificar-ne l'edat. Ara com es desconeix la motivació. Segons ha pogut saber l'ACN, la família del menor ha presentat una denúncia.