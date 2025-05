Un simulacre d'accident de tramvia a Barcelona avalua la resposta a sinistres amb moltes víctimes

Unes 200 persones entre membres dels cossos de seguretat, d’emergències i figurants han participat aquesta matinada, de dimecres a dijous, en el simulacre d’un accident entre un tramvia i un cotxe que s'ha incendiat a l'interior del semitúnel de la Gran Via prop de la plaça de les Glòries de Barcelona. L'objectiu del simulacre ha estat posar a prova la resposta davant de sinistres amb múltiples víctimes i, en l'exercici, hi ha hagut una cinquantena de ferits (ficticis) de diversa consideració. El simulacre, organitzat per Protecció Civil, l'Ajuntament i Tram, ha tingut lloc entre les 2 i les 4 de la matinada aproximadament, a l'entrada de la parada de Can Jaumandreu del Trambesòs, aprofitant l’aturada nocturna del servei.

L’exercici, amb un centenar de figurants i un centenar de membres dels cossos d’emergències i seguretat, ha servit per posar a prova el pla d'autoprotecció (PAU) del Tram, que Protecció Civil va homologar l'any 2023. També s'ha activat el pla Procicat per gestionar la coordinació en l'atenció a les múltiples víctimes. Els responsables del simulacre han comprovat la coordinació entre els diferents operatius implicats, els sistemes de comunicació i d'avís d'alerta i la gestió dels accessos i les àrees d'evacuació.

Xavier Masramon, tècnic del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil de la Generalitat, ha explicat que en els simulacres recullen els informes de cadascun dels operatius, així com l’opinió dels figurants i dels observadors, per identificar les fortaleses i les febleses de la resposta i propostes de millora que després s’incorporaran als plans d’emergències. “Mirem de treure'n el màxim profit per modificar després els procediments i plans de què disposem per respondre de la forma més eficient possible a una emergència real”, ha destacat abans de començar l’exercici.

L’accident que ha tingut lloc aquesta matinada a l’entorn de la parada de Can Jaumandreu no ha estat real. En cas de ser-ho, hauria encongit el cor d’un barri que segurament s'hauria despertat amb les llums d’emergències, però el que han vist alguns veïns que han tret el cap ha estat un exercici planificat, tal com s’havia informat prèviament amb fulls informatius als portals de la zona.

Després del darrer servei ordinari del Trambesòs s'ha preparat l'escenari amb els vehicles accidentats i els figurants. En el simulacre, un cotxe ha envaït la zona de vies i ha baixat per la rampa del semitúnel just després de l’estació de Can Jaumandreu, on ha topat amb un tramvia que circulava en direcció a Glòries. El vehicle s’hauria incendiat -les flames s'han simulat amb fum i guspires- i el xoc hauria afectat prop d'un centenar de persones.