Una allau sorprèn 14 persones a Meranges i deixa tres ferits

Una allau aquest diumenge a Malniu, al municipi de Meranges (Cerdanya), ha sorprès 14 persones que es dirigien al refugi d'Engorgs i ha provocat tres ferits, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 13:29 hores i han activat sis dotacions dels Bombers i un equip conjunt amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'equip de rescat ha evacuat els ferits, tots en estat lleu, amb helicòpter fins a l'Hospital de Cerdanya. Més tard, cap a les 18 hores, han baixat la resta del grup en vehicles lleugers. Cap dels afectats havia quedat atrapat sota la neu.\r\n