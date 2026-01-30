Una dona de 70 anys perd una motxilla amb 1.800 euros en efectiu i una tauleta al metro

Hi ha vegades que ocorre un miracle amb alguna cosa que es donava per perduda i es recupera quan ja s'havia perdut tota l'esperança. Açò és el que li ha passat a una dona de 70 anys que va perdre la seva motxilla en què duia una tauleta tàctil i 1.800 euros en efectiu i la va recuperar, no sense abans haver-hi passat una mala estona.
Segons han compartit els Mossos al seu compte d'X, aquest dijous van ajudar una dona gran a recuperar les seves pertinences just abans d'agafar un vol. La dona es dirigia a la T1 de l'aeroport del Prat en metro amb una bossa en què hi havia una tauleta tàctil i 1.800 euros en efectiu.
Quan va arribar a l'aeroport, es va adonar que no tenia la bossa amb les seves pertinences i, de seguida, va posar una denúncia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'aeroport del Prat abans d'embarcar. En aquell moment, l'agent de l'OAC que l'estava atenent va observar que la dona es trobava malament i "indisposa", segons expliquen els Mossos al seu compte d'X. Per aquest motiu, activa i truca al SEM i la traslladen a l'hospital.
Tot i que la dona es va endur un gran ensurt a causa del valor de les coses que havia perdut, els Mossos es van activar i, amb l'ajuda de TMB Barcelona van trobar la motxilla de la dona amb la tauleta i els diners a dins. Al compte d'X dels Mossos es pot veure com Maria del Pilar, així s'anomena la dona, ha recuperat les seves pertinences i es troba sana i contenta per la trobada que havia donat per perdut. "Ens alegrem que la Maria del Pilar i les seves pertinences s'hagin recuperat!", comparteixen els Mossos a X en una imatge.