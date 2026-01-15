Els Mossos escorcollen l'Ajuntament d'Esparreguera per contractes amb els serveis de neteja viària

Un jutjat de Martorell investiga diversos contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic de l'Ajuntament d'Esparreguera (Baix Llobregat). Com a part de les diligències d'aquesta investigació, agents de la Unitat Central d'Investigació dels Mossos d'Esquadra s'han personat aquest dijous al municipi per requerir al consistori documentació dels anys 2022, 2023 i 2024. L'escorcoll ha començat a les 8 h i no s'ha deixat entrar cap treballador a les dependències municipals.
A més de l'edifici principal de l'Ajuntament també s'estaria buscant informació en altres seus del consistori, segons fonts municipals. El procediment està sota secret de sumari i no n'han transcendit més detalls. L'Ajuntament d'Esparreguera ha detallat en un comunicat que els serveis municipals i el personal funcionari "estan cooperant plenament amb les autoritats judicials i policials, facilitant tota la documentació sol·licitada i garantint el correcte desenvolupament de les diligències".
El consistori també recorda que la investigació judicial "no implica cap conclusió ni responsabilitat acreditada" i demana respecte pels "temps" de treball de la justícia i per la presumpció d'innocència de totes les parts que es puguin veure implicades en aquest afer.
Possible desviament de diners públics d'una fundació
Ara fa gairebé un any, el febrer de 2025, els Mossos d'Esquadra ja van detenir tres persones -cap d'elles ostentava càrrecs públics- per presumpte desviament de diners públics de la Fundació d'Inserció Laboral (FIL) d'Esparreguera. Part dels diners que rebia la FIL haurien acabat pagant despeses de caràcter privat.
Fonts municipals preguntades sobre aquesta qüestió han detallat que la petició d'informació d'aquest dijous coincideix amb els anys en què l'Ajuntament treballava amb la FIL, però no s'ha pogut confirmar si els fets investigats tenen relació amb la presumpta desviació de fons.