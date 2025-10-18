Manel Esteller deixa la direcció de l'Institut Josep Carreras per irregularitats en la seva gestió

La investigació del diari Ara que han fet durant més d'un any les periodistes Cristina Sáez i Núria Juanico revela els motius de la marxa de l'oncòleg Manel Esteller de la direcció de l’Institut de Recerca Josep Carreras (IJC) després que una auditoria revelés greus irregularitats en la seva gestió.
Esteller és reconegut internacionalment per la seva recerca sobre el càncer i és considerat un dels científics més influents de l’Estat, però durant els seus últims cinc anys al capdavant de l'IJC han estat marcats per "irregularitats comptables, abús de poder i suplantació d’identitat científica" per beneficiar la seva recerca, segons demostren els documents i les fonts consultades per l'Ara.
Les irregularitats inclouen la presentació fraudulenta de sol·licituds d’ajuts en nom d’investigadores sense el seu coneixement, desviaments de diners destinats a altres projectes i contractacions irregulars de personal i serveis. A més, diversos testimonis descriuen al diari un ambient laboral marcat per la por i les represàlies, amb acomiadaments injustificats i pressions constants.
El 2024 l'IJC el va suspendre cautelarment de funcions després de diverses denúncies internes arran de l'auditoria que revelava les irregularitats que havia comès. Pocs mesos després, Esteller va dimitir al·legant que volia dedicar-se plenament a la investigació.
Però com explica l'Ara, "ho va fer després d’una conversa telefònica amb la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que li va insistir perquè fes un pas al costat". Ara, assumirà la direcció d'una recerca sobre càncer en un centre de la Universitat Estatal d'Ohio, als Estats Units.