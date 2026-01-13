Una jutgessa rebutja investigar la ruixada amb esprai pebre dels Mossos a activistes per Palestina

Un jutjat de Barcelona ha inadmès a tràmit la querella presentada per diversos col·lectius i sis persones afectades per l’ús del gas pebre sobre activistes propalestins el 15 d'octubre a la capital catalana per part dels Mossos d'Esquadra, segons ha criticat aquest dimarts Irídia. La querella, interposada el dia 16 de desembre, va ser rebutjada de pla per una interlocutòria de la jutgessa passades només 48 hores, signada el 18 de desembre, malgrat que ha estat notificada a les parts aquest dilluns. Les advocades han manifestat ja la seva intenció de recórrer davant l’Audiència. En un comunicat, el centre Irídia lamenta que "sense haver admès a tràmit la querella ni haver practicat cap diligència, les parts denuncien la lleugeresa amb què la magistrada dona per vàlida l’actuació policial", quan les Nacions Unides estableixen que aquest no és un recurs per utilitzar en protestes passives.\r\n