Una llar d’infants de Barcelona, sense aigua calenta des del gener

L’Escola Bressol Municipal Guinardó fa tres mesos que no té aigua calenta a causa de l’avaria de la caldera del centre i, en el millor dels casos, no la recuperarà fins d'aquí a un mes, tot i que la solució podria endarrerir-se més temps encara. Això afecta el canvi de bolquer i rentat dels infants, que obliga a fer-lo amb aigua freda.

Tal com detalla El Periódico, l’Ajuntament de Barcelona, titular de l’escola bressol, ha admès que l’elevat cost de la substitució de l'escalfador, que “supera àmpliament el pressupost de manteniment assignat per aquest any” a l’escola, endarrereix la substitució d’aquest, però que estan treballant per resoldre-ho “al més aviat possible”.

Amb tot, aquesta avaria de la caldera, que va començar a fallar a finals de l’any passat i al gener es va espatllar definitivament, està causant malestar entre les famílies, que demanen al consistori una solució urgent.

L’assumpte es va abordar divendres passat a l’Audiència Pública d’Horta-Guinardó. Per la seva part, el regidor del districte, Lluís Rabell, va apuntar que s’està intentant accelerar els processos administratius per a solucionar el problema i que el centre podria tornar a disposar d’aigua calenta al maig, abans d’acabar el curs.