Una mestra interina reclama 65.000 euros per no haver-se pogut estabilitzar després de 18 anys

La Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDOC) ha interposat una demanda de responsabilitat extrapatrimonial a la Unió Europea (UE) en nom d’una mestra catalana per no haver-se pogut estabilitzar després de 18 anys com a interina i valora els danys causats per aquesta situació en 65.000 euros. L’advocat Josep Jover precisa que la demanda no és contra Espanya sinó contra la UE perquè la consideren responsable de l’incompliment a l’Estat de les seves pròpies lleis sobre els drets dels treballadors.

La PINDOC ha explicat el cas en una concentració davant del Parlament. En declaracions als periodistes, l’advocat que porta el cas ha explicat que aquesta mestra d’educació infantil no va poder estabilitzar la situació laboral en les últimes oposicions després de 18 anys com a interina i ara es troba en una borsa de treball de dies i hores.

Per a Jover, el cas reuneix tots els requisits per acreditar que la inactivitat de la Unió Europea en el compliment dels seus propis acords ha “ocasionat un dany” a aquesta mestra i exposa que la demanda es basa en el dret dels ciutadans a una bona administració, que recull la Carta dels Drets Fonamentals de la UE.

L'advocat ha destacat que és la primera demanada d’aquestes característiques que s’interposa des de l’estat espanyol i ha avançat que en els pròxims dies se’n presentaran quatre més, tres de les quals de docents. Jover calcula que entre 30.000 i 40.000 interins a Catalunya podrien interposar demandes similars. La demanada és paral·lela a altres estratègies per aconseguir resposta dels governs espanyol i català davant l’abús de contractes temporals.

Afectats per la Funció Pública demanen solucions

Desenes de persones s'han concentrat davant del Parlament coincidint amb la compareixença de la Plataforma d'Afectats per la Funció Pública a la Comissió d'Afers Institucionals. En la comissió, Guillem Aubó, representant de la plataforma, ha denunciat que la Generalitat ha fet una oferta de places "molt per sota de la que hauria de ser" amb els processos d'estabilització.

A més, ha qualificat de "molt tramposes" les xifres del Govern, que conclou que 384 persones no han superat el procés d'estabilització i se'ls ha indemnitzat perquè ja no tenen feina a l'administració catalana. Segons Aubó, hi ha persones que no estan comptabilitzades en aquesta xifra perquè van preferir cessar voluntàriament i agafar una feina d'una categoria inferior davant la incertesa.

En la concentració, Jordi Cerdà, de la mateixa plataforma, ha denunciat que les administracions catalana i espanyola són les úniques que no han transposat la directiva europea sobre drets de treballadors públics i treball de duració determinada del 1999 i assegura que Catalunya té competències per fer-ho en la part que l'afecta.

Cerdà ha afegit que han presentat al president Salvador Illa una proposta legislativa de transposició per donar cabuda a una solució a l’abús de temporalitat respectant les competències. La plataforma diu que les xifres oficials recullen que hi ha 94.200 interins a Catalunya.