Una nova jornada de protestes sacseja Barcelona davant l'agreujament de l'ocupació israeliana a Palestina

L'agreujament de l'ofensiva d'Israel sobre Palestina ha tornat a mobilitzar centenars -potser milers- de ciutadans a Barcelona, que van ocupant la plaça de Catalunya des de les sis de la tarda. Després que l'ONU ja hagi assenyalat els fets comandats pel govern israelià a Gaza com un genocidi, la població barcelonina ha volgut continuar pressionant al carrer per reclamar actuacions internacionals decisives.\r\n\r\nAmb crítiques a l'actual paper de la Unió Europea i als estats que adopten postures tèbies durant el conflicte bèl·lic, la manifestació també ha reivindicat el tarannà de la ciutat en clau solidària: "Barcelona antisionista" ha estat un dels càntics més celebrats.\r\n