Una treballadora de l'Ajuntament de Barcelona hauria desviat diners d'ajuts socials

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat una treballadora de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que presumptament hauria desviat diners d'ajuts socials a comptes bancaris que no són els dels usuaris als quals anaven destinats. Ho ha avançat El matí de Catalunya Ràdio i ho han confirmat fonts municipals a l'ACN.

Les mateixes fonts han explicat després d'una "revisió exhaustiva interna" s'han trobat "indicis sòlids" que acrediten aquests fets. Han indicat que una auditoria interna ha constatat que es tracta d'un "fet aïllat" i que aquesta persona hauria actuat en solitari. Els serveis jurídics municipals han pres les mesures judicials corresponents i l'Ajuntament ha incoat un expedient disciplinari a la funcionària. A més, l'ha suspès de sou i feina cautelarment.

Fonts municipals han explicat que en el marc del pla de treball de mandat van iniciar-se nous procediments complementaris als actuals per reforçar i millorar els sistemes d'informació per identificar, documentar, analitzar, optimitzar, planificar i monitorar els diferents processos clau de l'organització així com l'actualització del pla de sistemes informàtics i el reglament d'ajuts.

En aquest sentit, han apuntat que “gràcies als sistemes actuals” ha estat possible detectar aquesta incidència i posar el cas a disposició judicial. L'Institut Municipal de Serveis Socials té una plantilla de 1500 treballadors I treballadores.